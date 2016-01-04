الأسهم المصرية تتراجع صباحا تحت وطاة مبيعات الأفراد

0905 جمت - تراجعت مؤشرات بورصة مصر خلال بداية معاملات اليوم الاثنين بعد ارتفاعها في الدقائق الأولى من المعاملات.

وخسر المؤشر الرئيسي 0.67 بالمئة ليصل إلى 7041.7 نقطة بعد أن صعد نحو 0.1 بالمئة في مستهل جلسة اليوم. وهبط المؤشر الثانوي 1.1 بالمئة إلى 379.65 نقطة.

وبلغت قيم التداول 141.026 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما مالت معاملات العرب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 92.8 بالمئة من المعاملات حتى الآن والأفراد على نحو 87 بالمئة.

ونصحت نعيم للوساطة في الأوراق المالية المستثمرين في مذكرة بحثية بالاحتفاظ بالأسهم مع وضع حد لإيقاف الخسائر عند 6690 نقطة.

وخسرت أسهم أوراسكوم كونستراكشون 2.4 بالمئة وجي.بي أوتو وأوراسكوم للاتصالات 2.8 بالمئة وعامر جروب 4.4 بالمئة.

وشارك في التراجع أسهم بالم هيلز 1.6 بالمئة والقلعة 1.25 بالمئة وإيديتا 1.7 بالمئة والتجاري الدولي 0.5 بالمئة.