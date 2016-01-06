الأسهم الكويتية تغلق على تباين

0955 جمت - أنهت الأسهم الكويتية معاملات اليوم الاربعاء على تباين وسط سيولة ضعيفة ومخاوف إزاء تدني أسعار النفط وعدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.18 بالمئة ليغلق عند 890.5 نقطة بينما استقر المؤشر السعري الرئيسي دون تغيير عند إغلاق أمس الثلاثاء.

واستدعت الكويت أمس سفيرها لدى إيران بعد أن قطعت السعودية والبحرين العلاقات مع طهران عقب اقتحام محتجين بعثات سعودية في إيران.

وكسبت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.9 بالمئة والصناعات الوطنية 1.7 بالمئة. وصعدت أسهم البنك التجاري اثنين بالمئة وأجيليتي 2.2 بالمئة.

ونزلت أسهم مباني 1.1 بالمئة وزين 1.4 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.9 بالمئة. كما تراجع بنك بوبيان 1.15 بالمئة وبنك وربة 1.03 بالمئة.

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0855 جمت - هبطت البورصة السعودية في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بفعل مخاوف بشأن تدني أسعار النفط وضعف الاقتصادات العالمية.