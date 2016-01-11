المؤشر السعودي ينخفض لأدنى مستوى منذ مارس 2011

0915 جمت - هبط المؤشر السعودي في مستهل تعاملات الاثنين لأدنى مستوى في نحو خمس سنوات متأثرا بنزول جماعي للأسهم القيادية في ظل استمرار هبوط اسعار النفط والمخاوف بشأن التباطؤ في الصين أكبر الأسواق لشركات البتروكيماويات السعودية.

وانخفض المؤشر 1.9 بالمئة إلى 5975.8 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ السابع من مارس اذار 2011.

ومن بين 163 سهما جرى التداول عليها انخفض 144 سهما وارتفع 11 سهما آخرين فيما استقرت ثمانية أسهم دون تغيير.

وسجل سهم الأهلي التجاري أكبر الخسائر على المؤشر وهبط 3.3 بالمئة.

ونزلت الأسهم الاسيوية لأقل مستوى في أربعة أعوام مع تنامي الشكوك بشأن قدرة بكين على إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونزلت المؤشرات الرئيسية في الصين أكثر من ثلاثة في المئة في وقت ما.

والصين أهم سوق لشركات البتروكيماويات السعودية التي تضررت بشدة جراء هبوط اسعار النفط منذ يونيو حزيران 2014.

وانخفض مؤشر البتوكيماويات 1.7 بالمئة وهبط سهم سابك 2.2 بالمئة.

كما انخفضت أسهم المراعي والراجحي وجبل عمر وجرير والاتصالات السعودية وصافولا بنسب تراوحت بين 1.2 و6.1 بالمئة.