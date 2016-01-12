خسائر حادة للمؤشر السعودي صباحا بسبب النفط

0815 جمت - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء بخسائر حادة بعد نزول النفط صوب 30 دولارا للبرميل مما دفع الأسهم القيادية لهبوط شبه جماعي.

ونزل برنت 3.2 بالمئة إلي 30.53 دولار للبرميل مع مسارعة المحللين إلى خفض توقعاتهم لأسعار النفط في العام الجاري في حين يراهن المتعاملون على هبوط أكبر للأسعار.

وانخفض المؤشر السعودي 2.4 بالمئة إلى 6030.3 نقطة ليظل غير بعيد عن أدنى مستوى في نحو خمسة أعوام الذي سجله صباح أمس الاثنين عند 5976 نقطة. وهبط مؤشر قطاع البتروكيماويات 3.4 بالمئة في حين نزل مؤشر البنوك 1.8 بالمئة.

ومن بين 162 سهما جرى التداول عليها ارتفعت ثلاثة أسهم فقط واستقرت أربعة أخرى بينما تراجعت كل الأسهم الباقية.

وقاد النزول سهما سابك والراجحي بخسائر 4.2 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

ونزلت أسهم المراعي وجبل عمر والأهلي التجاري وساب ومكة للتعمير وبنك الرياض بين 1.9 و6.14 بالمئة.

ولم يرتفع صباحا سوى إعمار المدينة الاقتصادية بمكاسب 1.3 بالمئة وجرير 0.19 بالمئة والمتحدة للأسلاك 1.8 بالمئة.