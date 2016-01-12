البورصة الأردنية ترتفع وسط سيولة جيدة

1305 جمت - واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي وسط قيمة تداول جيدة سيطرت عليها المضاربات.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.12 بالمئة إلى 2117.58 نقطة وبلغت قيمة التداول 11.3 ملايين دينار مقارنة مع ثمانية ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وقال عوني مصطفى المحلل المالي إن عودة المؤشر للصعود وتجاوز الحاجز النفسي 2100 نقطة أمر يدعو للتفاؤل بمزيد من التحسن.

وأضاف "هناك دعم من مستثمرين عادوا إلى السوق مع بداية العام ولكن المضاربات ماتزال مسيطرة."