المؤشر السعودي يرتفع صباحا

13 يناير كانون الثاني - انتعش مؤشر سوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات الأربعاء بعدما أغلق أمس عند أدنى مستوى في أربع سنوات وسط موجة بيع واسعة النطاق مع قيام المستثمرين بجني الأرباح.

وصعد المؤشر صباحا 0.1 بالمئة إلى 6072 نقطة.

وقاد الارتفاعات سهم الراجحي ذو الثقل بمكاسب واحد بالمئة تلاه سهم كيان الذي قفز 3.3 بالمئة بعدما قالت الشركة إن فترة سماح تنتهي في الربع الثاني من 2017 ستقلل أثر زيادة اسعار الطاقة المحلية على ارتفاع التكاليف من 8.5 بالمئة إلى واحد بالمئة.

وارتفعت اسهم السعودي الهولندي والمراعي ومعادن وسامبا والإنماء بنسب تراوحت بين 0.3 و 3.9 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم جرير وساب 1.7 بالمئة والاتصالات السعودية 1.2 بالمئة وسافكو 1.4 بالمئة والبحري 0.9 بالمئة.

ويترقب المتعاملون إعلان البنوك عن نتائجها الفصلية للربع الأخير من 2015 هذا الأسبوع والبتروكيماويات الأسبوع المقبل.