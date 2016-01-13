البورصة الأردنية تستقر وسط مضاربات
1300 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات اليوم الأربعاء دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط استمرار المضاربات والصفقات الداخلية.
وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا 0.01 بالمئة إلى 2117.47 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 9.3 ملايين دينار مقارنة مع 11.3 ملايين دينار في الجلسة السابقة.
وقال عامر المعشر محلل مالي إن غالبية التداول يقوده صغار المضاربين وسط غياب الاستثمار المؤسسي.
وأضاف المعشر أن "قيمة التداول جيدة ولكن معظمها صفقات داخلية."
وارتفع سهم الملكية الأردنية 0.98 بالمئة إلى 1.03 دينار.
وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 2.04 بالمئة إلى 2.87 دينار وسهم البنك العربي 0.48 بالمئة إلى 6.17 دينار.
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1235 جمت - هوت مبيعات الأجانب ومؤسسات المال المحلية ببورصة مصر خلال معاملات اليوم الأربعاء لتصل لأدنى مستوى لمؤشرها الرئيسي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2013 وسط سيولة وفيرة. يتبع