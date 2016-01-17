المؤشر الأردني يغلق منخفضا وسط مضاربات

1305 جمت - انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع محدودة في معظم الأسهم بقيادة سهم البنك العربي وسط تداولات غلبت عليها المضاربات.

وأغلق المؤشر العام منخفضا 0.48 بالمئة إلى 2111.41 نقطة وبلغت قيمة التداول 7.9 مليون دينار مقارنة مع 9.3 مليون في الجلسة السابقة.