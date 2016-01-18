المؤشر السعودي يرتد صاعدا من أدنى مستوى منذ 2009

1336 جمت - عاود مؤشر سوق الأسهم السعودي الصعود اليوم الاثنين بعدما سجل أمس أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات.

وصعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 5525.12 نقطة.

وسجل سهم الاتصالات السعودية أكبر المكاسب على المؤشر وارتفع 5.2 بالمئة تلاه سهم السعودية للكهرباء الذي قفز 5.8 بالمئة.

وزادت أسهم بنك البلاد والإنماء والسعودي الفرنسي وجرير وجبل عمر وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 1.2 و8.9 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم سابك والمراعي 3.4 بالمئة والبحري عشرة بالمئة والراجحي 1.3 بالمئة وكيان 9.6 بالمئة.

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