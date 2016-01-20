تراجعات حادة للأسهم المصرية والسعودية صباحا بعد تجدد هبوط أسعار النفط

وهبطت عقود النفط الآجلة مجددا في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء وتراجع الخام الأمريكي أكثر من ثلاثة في المئة مقتربا من 27 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 2003 بفعل القلق بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية.