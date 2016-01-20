مؤشر البورصة السعودية يهوي 5% بسبب أسعار النفط

1240 جمت - هوى مؤشر البورصة السعودية اليوم الأربعاء خمسة في المئة وأغلق عند مستوى 5459.8 نقطة بسبب هبوط أسعار النفط.

وقادت أسهم قطاعي البتروكيماويات والبنوك موجة الهبوط حيث انخفض مؤشر قطاع البتروكيماويات 6.3 في المئة ومؤشر قطاع البنوك 4.45 في المئة.

وهبط سهم سابك 6.9 في المئة وكيمانول 9 في المئة وبتروكيم 10 في المئة وكيان 10.8 في المئة واللجين 10.1 في المئة.

وفي هذا القطاع مثل سهم ينساب حالة استثنائية حيث ارتفع 0.7 في المئة الى 28.2 ريال.

وفي قطاع البنوك تلقى سهم البنك الأهلي ضربة قوية وهبط 7 في المئة كما هبطت أسهم بنك الإنماء 7.6 في المئة والراجحي 2.9 في المئة.

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