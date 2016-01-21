المؤشر الأردني ينهي الأسبوع على تراجع طفيف

1315 جمت - أنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية ومضاربة وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الخميس متراجعا بنسبة 0.03 بالمئة إلى 2097.39 نقطة كما انخفضت قيمة التداول إلى 6.6 مليون دينار مقارنة مع 9.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال المحلل المالي عوني مصطفى إن تدولات بورصة عمان تغلب عليها المضاربات بهدف تحقيق ربح سريع.

وأضاف مصطفى "لا توجد أخبار جديدة أو محفزات حتى اللحظة."

وارتفع سهم الملكية الأردنية 1.01 بالمئة إلى دينار واحد وسهم البنك العربي 0.32 بالمئة إلى 6.09 دينار.

وانخفض سهم الاتصالات الأردنية 4.1 بالمئة إلى 2.57 دينار وسهم البنك الإسلامي الأردني 0.28 بالمئة إلى 3.44 دينار.

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