الراجحي السعودي: مجلس الإدارة يوصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف/2 من 2015

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصرف الراجحي ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول اليوم الخميس إن مجلس إدارته يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال (0.27 دولار) للسهم عن النصف الثاني من 2015.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن التوزيعات المقترحة التي أعلنها البنك في إفصاح للبورصة تزيد عن تلك التي صرفها في نفس الفترة من العام السابق وبلغت 0.75 ريال للسهم.

وفي بيان صدر في وقت سابق قال البنك إن صافي ربحه ارتفع 28.2 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي متجاوزا توقعات المحللين.

(الدولار = 3.7530 ريال سعودي)