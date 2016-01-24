المؤشر الأردني يرتفع لأعلى مستوى له منذ بداية العام

1325 جمت - ارتفعت البورصة الأردنية اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام بفعل عمليات شراء في الأسهم القيادية مثل البنك العربي والكهرباء الأردنية وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام مرتفعا 1.67 بالمئة إلى 2131.44 نقطة وزادت قيمة التداول إلى 10.4 مليون دينار مقارنة مع 6.6 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عامر المعشر المحلل المالي إن التداول كان جيدا في بورصة عمان اليوم والإقبال كان على معظم الأسهم.

وأضاف "المتعاملون يترقبون نتائج العام الماضي... نأمل أن تنشط السوق."

وارتفع سهم البنك العربي 1.31 بالمئة إلى 6.17 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 2.94 بالمئة إلى 2.8 دينار.

وزاد سهم مصفاة البترول 2.85 بالمئة إلى 4.32 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 2.33 بالمئة إلى 2.63 دينار.