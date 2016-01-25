مؤشرات بورصة الكويت تعاود الهبوط من جديد

0955 جمت - عادت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين للهبوط من جديد بعد ارتفاع حققته لجلسة واحدة أمس في ظل هبوط مستمر منذ بداية العام.

وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.74 في المئة ليصل إلى 4938.22 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للاسهم القيادية 1.15 في المئة إلى 776.9 نقطة.

وقال نواف الشايع المحلل المالي لرويترز إن أوضاع السوق "ليست جيدة" ولا يوجد صانع سوق رغم الوعود التي قدمها العديد من المسؤولين عن عزم الحكومة إيجاد صناع سوق.

وأضاف الشايع "السوق أصبح اليوم سلبيا بشكل عام.. والمؤشر كسر جميع مستويات الدعم التي كانت موجودة منذ سنة 2008."

وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني وزين 1.5 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة والمباني 3.5 في المئة.

وارتفعت أسهم مركز سلطان عشرة في المئة وصكوك 8.5 في المئة وسفن 7.6 في المئة وجي اف اتش 6.2 في المئة.