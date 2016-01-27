المؤشر الأردني يرتفع بقيادة القطاع المصرفي
1325 جمت - ارتفعت الأسهم الأردنية بشكل طفيف بفعل شراء محدود في الأسهم القيادية بالقطاع المصرفي مثل البنك العربي وسط قيمة تداول جيدة.
وأغلق المؤشر العام مرتفعا 0.15 بالمئة إلى 2139.02 نقطة وبلغت قيمة التداول 7.8 مليون دينار مقارنة مع 10.7 مليون دينار في الجلسة السابقة.
وقال عامر المعشر المحلل المالي إن بورصة عمان تشهد تذبذبا نسبيا وسط حالة ترقب بانتظار نتائج العام الماضي.
وأضاف "السوق بحاجة لضخ سيولة وصناديق استثمار لكي تنتعش."
وارتفع سهم البنك العربي 0.32 بالمئة إلى 6.11 دينار وسهم بنك الإسكان 0.1 بالمئة إلى 9.36 دينار.
وتراجع سهم الملكية الأردنية 2.02 بالمئة إلى 0.97 دينار.
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