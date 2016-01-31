أسهم السعودية ومصر ترتفع صباحا وسط موجة صعود إقليمية
0843 جمت - ارتفعت بورصتا السعودية ومصر في مستهل تعاملات الأحد وسط موجة صعود لأسواق المنطقة بدعم من صعود النفط فوق 30 دولارا للبرميل وانتعاش الأسواق العالمية.
كانت أسعار النفط قفزت يوم الجمعة موسعة مكاسبها الى أكثر من 25 بالمئة منذ أن هوت الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما بدعم من توقعات لإتفاق بين مصدري النفط الرئيسيين لخفض الانتاج وكبح واحدة من أكبر تخم الامدادات في التاريخ.
وقفز المؤشر السعودي 3.4 بالمئة إلى 6070.3 نقطة
وطال الصعود 165 سهما من 167 سهما جرى التداول عليها واستقرار سهم وتراجع آخر لشركة تأمين صغيرة.
وقاد الصعود سهما سابك والراجحي بمكاسب 4.01 بالمئة و2.9 بالمئة على الترتيب.
كما زادت اسهم الأهلي التجاري والمراعي وجرير وسامبا وصافولا والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 3.3 و7.8 بالمئة.
وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 1.6 بالمئة إلى 6082.10 نقطة.
وقاد الارتفاعات سهما التجاري الدولي والسويدي بمكاسب 2.5 بالمئة و3.7 بالمئة على الترتيب.
كما زادت اسهم هيرميس وجلوبال تليكوم وبايونيرز ومدينة نصر للإسكان والمصرية للاتصالات والقلعة وبالم هيلز بنسب تراوحت بين 0.4 و 1.7 بالمئة. يتبع