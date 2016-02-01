مصدر: الإسلامي للتنمية يختار مرتبين لاصدار صكوك
دبي أول فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الاثنين ان البنك الإسلامي للتنمية كلف ثمانية بنوك بترتيب اصدار صكوك محتمل بالدولار.
وقال مصدران على اطلاع مباشر على الامر إن البنك ومقره جدة اختار بنك بوبيان وسي.اي.ام. بي. وكومرتسبنك وبنك الإمارت دبي الوطني وبنك الخليج الدولي وجيه.بي مورجان وناتكسيس وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.
وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات غير علنية.
وأضافا أن البنك الذي يحمل تصنيفAAA يعتزم طرح صكوك بالحجم القياسي في الربع الأول. وحجم الطرح القياسي لا يقل عن 500 مليون دولار عادة.
ويسعى البنك لزيادة طروحات الصكوك ويرجع ذلك في جزء منه لتعزيز مكانته بين مؤسسات الاستثمار الدولية ولضمان مستويات تسعير مماثلة لبنوك التنمية الاخرى. وكان اخر طرح للبنك لصكوك خمسية بقيمة مليار دولار في مارس آذار 2015. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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