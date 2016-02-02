المؤشر الأردني يرتفع بقيادة أسهم استراتيجية

1325 جمت - ارتفعت الأسهم الأردنية اليوم بفعل شراء محدود في أسهم ريادية بقيادة سهم البنك العربي وسط قيمة تداول جيدة بفعل صفقات داخلية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم اليوم الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.43 بالمئة إلى 2145.74 نقطة كما زادت قيمة التداول إلى 9.2 مليون دينار مقارنة مع 7.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال جواد الخاروف محلل مالي إن بورصة عمان شهدت اليوم حركة تداول جيدة وسط اقبال على أسهم قيادية.

وأضاف الخاروف "السيولة جيدة ولكن معظمها تحويلات ملكية داخلية بين مضاربين."

وارتفع سهم البنك العربي 1.8 بالمئة إلى 6.2 دينار وسهم مصفاة التبرول 1.38 بالمئة إلى 4.38 دينار.

وتراجع سهم الملكية الأردنية 2.04 بالمئة إلى 0.96 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.74 بالمئة إلى 2.66 دينار.

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