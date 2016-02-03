بورصة الكويت تغلق على انخفاض

0933 جمت - هبطت مؤشرات بورصة الكويت في ختام معاملات اليوم الأربعاء وسط تراجع الأسواق الآسيوية ومعظم البورصات الخليجية بفعل هبوط أسعار النفط العالمية قبل أن تتعافى منذ قليل.

وانخفض المؤشر السعري الرئيسي 0.27 بالمئة ليغلق عند 5118.8نقطة بينما نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.82 بالمئة لينهي اليوم عند 817.5 نقطة.

وقال المحلل الاقتصادي نواف الشايع "هبوط السوق الكويتي ليس كبيرا مقارنة بالأسواق الإقليمية والدولية. العامل النفسي له تأثير كبير على المتداولين في هذه الأيام لاسيما مع استمرار أسعار النفط في الهبوط."

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت الجلسة السابقة على خسائر بلغت 1.52 دولار أو 4.4 بالمئة ثم واصلت تراجعها صباح اليوم قبل أن يتعافى الخام ليصعد أكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى له في جلسة اليوم عند 33.31 دولار للبرميل.

وهوت أسهم زين 5.4 بالمئة وفيفا 1.1 بالمئة وبنك الكويت الوطني 2.8 بالمئة وبنك بوبيان 1.3 بالمئة وأجيليتي 3.4 بالمئة.

وقال الشايع "عدد كبير من الشركات لم يعلن عن نتائجه السنوية حتى الآن وهو ما يثير قلق المتداولين الذين اعتادوا أن تكون نتائج الشركات المتأخرة سلبية."