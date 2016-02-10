بنك البلاد السعودي يعتزم إصدار صكوك بقيمة 1-2 مليون ريال في الربع/2

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - قال خالد الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد السعودي في تصريحات لقناة سي.إن.بي.سي عربية إن البنك يعتزم إصدار صكرك تتراوح قيمتها بين 1-2 مليار ريال (267-533 مليون دولار) بنهاية الربع الثاني من 2016 لتمويل عمليات توسع.

ويخطط البنك لفتح 25 فرعا جديدا وتعيين المزيد من الموظفين وهو ما يقول الجاسر إنه سيزيد التكاليف هذا العام بين 15 و17 في المئة.

وأضاف أن البنك سيتبنى أيضا استراتيجية تملك الفروع بدلا من استئجارها.