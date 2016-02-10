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بورصة مصر ترتفع صباحا بدعم من مشتريات المصريين والأجانب

Wed Feb 10, 2016 9:05am GMT
 
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0855 جمت - ارتفعت البورصة المصرية في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين والأجانب لتعوض بعضا من الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق 0.3 بالمئة إلى 6021.25 نقطة بينما زاد المؤشر الثانوي 0.4 بالمئة إلى 350.4 نقطة.

ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب إلى البيع.

وارتفعت أسهم بلتون 3.45 بالمئة وعامر جروب 2.8 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.8 بالمئة وهيرميس والتجاري الدولي وسوديك 0.7 بالمئة

في المقابل انخفضت أسهم طلعت مصطفى اثنين بالمئة وبايونيرز 0.15 بالمئة وأوراسكوم كونشتراكشون 0.1 بالمئة.

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0810 جمت - هبط مؤشر البورصة السعودية صباح اليوم الأربعاء متأثرا بتهاوي أسعار النفط ثمانية في المئة في الأسواق العالمية.   يتبع
 