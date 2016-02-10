المؤشر السعودي يغلق منخفضا

1250 جمت - أغلق مؤشر البورصة السعودية اليوم الأربعاء منخفضا حيث خسر 0.69 في المئة ليصل إلى 5832.9 نقطة.

وقاد قطاع البنوك موجة الهبوط في البورصة حيث أغلق مؤشر قطاع البنوك السعودي منخفضا 0.8 في المئة وتراجع هبوط مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.43 في المئة.

وارتفعت أسهم البنك السعودي الهولندي 2 في المئة وسابك 0.4 في المئة والمملكة 1.8 في المئة واتصالات 0.8 في المئة.

بينما انخفضت أسهم البنك الأهلي 1.8 في المئة والراجحي 0.5 في المئة وبتروكيم 1.2 في المئة وينساب اثنين في المئة وموبايلي 1.1 في المئة.

----------------------

0955 جمت - انخفضت مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات اليوم الأربعاء مع هبوط الأسواق العالمية.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.31 في المئة إلى 5147.8 نقطة كما نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.1 في المئة إلى 830.8 نقطة.