مبيعات المؤسسات المحلية تهوي ببورصة مصر

وهوى المؤشر الرئيسي 4.11 بالمئة ليغلق عند 5813.7 نقطة والمؤشر الثانوي 1.01 بالمئة إلى 347.5 نقطة.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والاجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 93 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على 65.6 بالمئة.