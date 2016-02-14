المؤشر السعودي يرتفع صباحا وسط تفاؤل بصعود أسعار النفط

0828 جمت - ارتفع مؤشر الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الأحد مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية على خلفية تفاؤل المتعاملين بصعود النفط والأسواق العالمية.

وقفزت أسعار النفط العالمية بما يصل إلى 12 بالمئة يوم الجمعة بعد تقرير أشار مجددا إلى أن أوبك قد توافق أخيرا على خفض الانتاج لتقليل تخمة الامدادات العالمية في حين غذى انتعاش أسواق الأسهم شهية المستثمرين للمخاطرة.

وصعد المؤشر السعودي 1.5 بالمئة إلى 5746.7 نقطة.

ويقول محللون إن المؤشر يواجه مستوى مقاومة عند 5834 نقطة الذي سجله في اوائل فبراير شباط.

وقاد الارتفاعات سهما الراجحي وسابك بمكاسب 3.4 بالمئة و2.3 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم سامبا والأهلي التجاري وصافولا والمراعي وجرير وينساب ومعادن بنسب تراوحت بين 1.7 و 2.9 بالمئة.