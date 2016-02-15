بورصة مصر تغلق مرتفعة بدعم من صفقة ساويرس

1235 جمت - ساعدت مشتريات الأجانب والعرب على معظم الأسهم القيادية بورصة مصر في الصعود خلال معاملات اليوم الاثنين ولكن وسط استمرار شح السيولة.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.8 بالمئة ليغلق عند 5800.05 نقطة والمؤشر الثانوي 0.95 بالمئة ليغلق عند 353.2 نقطة.

وبلغت قيم التداول 300.115 مليون جنيه.

ومالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات مصر إلى البيع. واستحوذ المصريون على 96.6 بالمئة من المعاملات والمؤسسات على 84 بالمئة.

وكسبت أسهم التجار الدولي 0.3 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 3.25 بالمئة بعد الإعلان اليوم على موافقة البنك على بيع ذراعه الاستثمارية سي.آي كابيتال إلى أوراسكوم للاتصالات التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وارتفعت أسهم بالم هيلز 2.3 بالمئة وجلوبال 5.2 بالمئة وإعمار مصر 0.5 بالمئة وهيرميس 1.1 بالمئة بينما نزلت أسهم القلعة 0.8 بالمئة وجهينة 4.3 بالمئة.

وفي الكويت كسبت مؤشرات سوق المال بدعم من ارتفاع بنك الكويت الوطني 1.4 بالمئة وزين 2.9 بالمئة وبيتك 1.05 بالمئة.