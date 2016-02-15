المؤشر السعودي يغلق مرتفعا بدعم من مكاسب البتروكيماويات والبنوك

1320 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاثنين على ارتفاع بدعم من صعود شبه جماعي للأسهم المتداولة وبمكاسب قوية لأسهم البتروكيماويات والبنوك.

ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها ارتفع 161 سهما وتراجعت ثلاثة أسهم واستقرت ثلاثة أسهم أخرى دون تغيير.