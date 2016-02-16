المؤشر الكويتي الرئيسي يتراجع والأسهم القيادية ترتفع

0955 جمت - أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على تباين حيث تراجع المؤشر الرئيسي 0.08 في المئة إلى 5135 نقطة في حين صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.17 في المئة إلى 836 نقطة.

وقال المحلل المالي عدنان الدليمي لرويترز إن العمليات المضاربية هي النمط السائد في بورصة الكويت حاليا معتبرا أن هناك "عشوائية وانتقائية" في التداولات.

وبلغت قيمة التداولات نحو عشرة ملايين دينار وهو رقم متواضع مقارنة بالمعدلات المعتادة.

وأكد الدليمي أن القيمة المتداولة منخفضة منذ فترة بسبب غياب السيولة "وهي لا ترتفع إلا عندما يكون هناك محفزات."

وقال إن "مستوى المخاطر مرتفع في السوق حاليا وهناك غياب للمتداولين الكبار."

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني وزين 1.4 في المئة وأجيليتي 2.4 في المئة وكيبكو 1.85 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.04 في المئة.