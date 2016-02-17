المؤشر السعودي يغلق مرتفعا

1300 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب أسهم البتروكيماويات على خلفية ترقب المتعاملين لاجتماع يضم كبار منتجي النفط من شأنه أن يدعم أسعار الخام.

وارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء مع انتقال الجهود التي تقودها روسيا والسعودية للوساطة في اتفاق على تجميد مستويات الإنتاج وتخفيف التخمة العالمية إلى إيران التي بدا أنها تتبنى موقفا متشددا.