البورصة الأردنية تنخفض وسط جني أرباح

1335 جمت - انخفضت البورصة الأردنية اليوم الأربعاء بفعل عمليات بيع محدودة على أسهم قيادية مثل البنك العربي بهدف جني أرباح وسط شح للسيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعا بنسبة 0.26 بالمئة إلى 2123.7 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.4 مليون دينار مقارنة مع 8.4 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وقال عامر المعشر محلل مالي إن البورصة شهدت حركة تصحيح متوقعة اليوم مع استمرار المضاربات.

وأضاف المعشر "السيولة شحيحة مع غياب الاستثمار المؤسسي."

انخفض سهم البنك العربي 1.27 بالمئة إلى 6.18 دينار وسهم البوتاس العربية 1.7 بالمئة إلى 19.65 دينار ومصفاة البترول 0.46 بالمئة إلى 4.3 دينار.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 1.63 بالمئة إلى 2.49 دينار.

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1300 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الأربعاء على ارتفاع بدعم من مكاسب أسهم البتروكيماويات على خلفية ترقب المتعاملين لاجتماع يضم كبار منتجي النفط من شأنه أن يدعم أسعار الخام.