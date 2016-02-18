بورصة مصر تنهي الأسبوع منخفضة
1235 جمت - أنهت بورصة مصر معاملات الأسبوع على تراجع اليوم الخميس بفعل مبيعات المصريين والأجانب وسط شح شديد في السيولة.
وتراجع المؤشر المصري الرئيسي 0.05 بالمئة ليغلق عند 5944.5نقطة والمؤشر الثانوي 0.25 بالمئة ليغلق عند 349.4 نقطة.
وبلغت قيم التداول 279.949 مليون جنيه.
ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 82 بالمئة من المعاملات والاجانب على 10.5 بالمئة والأفراد على 68 بالمئة.
وخسرت أسهم التجاري الدولي 1.35 بالمئة وإيديتا 1.45 بالمئة وجهينة 2.02 بالمئة وهيرميس 1.03 بالمئة.
وارتفعت أسهم جلوبال 3.2 بالمئة وطلعت مصطفى 1.1 بالمئة والسويدي اليكتريك 1.3 بالمئة بينما استقرت أسهم أوراسكوم وإعمار مصر.
-----------------------