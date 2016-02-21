المؤشر السعودي يتراجع بعد صعود 4 جلسات

1313 جمت - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات الأحد لينهي صعودا دام أربع جلسات متتالية إذ تأثر المتعاملون اليوم بمعاودة أسعار النفط النزول وخسارتها قرابة أربعة بالمئة وسط انحسار الآمال بالتوصل لاتفاق بين كبار منتجي النفط لخفض الإنتاج.

وقاد النزول سهما الأهلي التجاري وجبل عمر بخسائر 2.04 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

كما نزلت أسهم سابك والسعودي الفرنسي وكيان والبحري وينساب وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 0.4 و4.04 بالمئة.

في المقابل ارتفعت أسهم موبايلي 3.4 بالمئة والراجحي 0.5 بالمئة والطيار أربعة بالمئة وصافولا 0.8 بالمئة وسبكيم 2.05 بالمئة.

1235 جمت - ساعدت مشتريات الأجانب ومؤسسات المال المحلية على الأسهم القيادية بورصة مصر وخاصة سهم البنك التجاري الدولي لتغلق بورصة مصر على ارتفاع اليوم الأحد لكن وسط سيولة هزيلة. يتبع