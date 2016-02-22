ملخص-ستاندرد اند بورز تعدل تصنيفات بنوك سعودية
22 فبراير شباط (رويترز) - ستاندرد اند بورز:
* تعدل تصنيف البنك السعودي الفرنسي إلى +BBB من A والنظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
* تعدل تصنيف مجموعة سامبا المالية إلى A- من A.
* تعدل تصنيف مصرف الراجحي إلى -A من A.
* تعدل تصنيف البنك العربي الوطني إلى BBB+ من A والنظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
* تعدل تصنيف البنك الأهلي التجاري إلى -A من A.
* تعدل تصنيف البنك السعودي البريطاني إلى -A من A مع نظرة مستقبلية سلبية.
* تعدل تصنيف بنك الرياض إلى -A من A.
* تعدل تصنيف البنك السعودي للاستثمار إلى BBB من BBB+ والنظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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