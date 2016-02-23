مؤشرات بورصة الكويت تغلق مرتفعة بسبب الأسهم القيادية

1015 جمت - دفعت الأسهم القيادية اليوم مؤشرات بورصة الكويت للصعود حيث أغلق المؤشر الكويتي الرئيسي مرتفعا 0.42 في المئة إلى 5166.2 نقطة بينما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.24 في المئة إلى 836.4 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إنه كان هناك اقبال على شراء عدد من الأسهم القيادية لاسيما أسهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويت وأمريكانا.

وأضاف "هناك دخول وعمليات شرائية قد تكون بسبب قرب الجمعيات العمومية لهذه البنوك."

وقال إن تداولات سهم أمريكانا "الكثيفة" ربما تشير إلى وجود تحرك لاتمام صفقة الاستحواذ عليها من قبل مستثمرين خليجيين.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.8 في المئة وبيت التمويل الكويتي 2.1 في المئة وأمريكانا واحدا في المئة وأجيليتي 1.2 في المئة.

وأغلقت أسهم بنك الخليج على انخفاض واحد في المئة وأريد 3.4 في المئة وميزان القابضة 1.9 في المئة.