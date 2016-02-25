المؤشر السعودي يرتفع صباحا مخالفا موجة نزول بأسواق المنطقة
0855 جمت - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي في مستهل تعاملات الخميس مخالفا موجة نزول طالت أسواق المنطقة ومخالفا أسعار النفط وذلك بدعم من مكاسب الأسهم القيادية.
هبطت أسعار النفط الخام اليوم الخميس في الوقت الذي لم ينجح فيه الطلب القوي على البنزين وانخفاض إنتاج الخام الأمريكي في تبديد أثر الضغوط النزولية الناتجة عن الإنتاج المفرط في الأسواق العالمية الذي أدى إلى امتلاء منشآت التخزين بالنفط غير المباع.
وصعد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 5979 نقطة.
وسجل سهما الراجحي وصافولا أكبر المكاسب على المؤشر وقفزا 0.9 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب.
وزادت أسهم سابك وجبل عمر والسعودي الفرنسي والمراعي ومكة للتعمير والطيار بنسب تراوحت بين 0.3 و2.2 بالمئة.
في المقابل انخفضت أسهم الإنماء والاسمنت السعودية 0.8 بالمئة وبنك الجزيرة 0.7 بالمئة والسعودي الهولندي والمتقدمة 0.2 بالمئة.
------------------