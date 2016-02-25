المؤشر السعودي ينهي الأسبوع مرتفعا

1355 جمت - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات الاسبوع على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية لكن لا يزال يتحرك في نطاق عرضي ضيق صعودا وهبوطا مع غياب المحفزات الدافعة للصعود.

وصعد المؤشر 0.57 بالمئة إلى 5976 نقطة وسط تداولات قيمتها خمسة مليارات ريال.

وانخفض المؤشر السعودي 13.5 بالمئة منط بداية العام مع تخوف المتعاملين من تأثير هبوط أسعار النفط على أداء الشركات السعودية لاسيما البتروكيماويات التي ترتبط منتجاتها بأسعار الخام والبنوك التي قد تتأثر جراء خفض الإنفاق الحكومي نتيجة هبوط الإيرادات النفطية.

وقاد صعود اليوم سهما الراجحي وسابك بمكاسب 0.9 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب.

كما زادت أسهم المراعي وجبل عمر وجرير والسعودي الفرنسي وصافولا بنسب بين 0.8 و3.1 بالمئة.

في المقابل انخفضت أسهم معادن 1.9 بالمئة والإنماء 0.8 بالمئة والأهلي التجاري 0.3 بالمئة وبنك الحزيرة 1.6 بالمئة وسبكيم 1.2 بالمئة.