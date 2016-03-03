مرتبون: الإسلامي للتنمية سيجمع 1.5 مليار دولار من إصدار صكوك لأجل 5 سنوات

دبي 3 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار صكوك للبنك الإسلامي للتنمية أن البنك الذي يتخذ من جدة مقرا له سيجمع 1.5 مليار دولار من إصدار الصكوك البالغ أجلها خمس سنوات والمقرر تسعيرها في وقت لاحق اليوم الخميس.

وتقول الوثيقة إنه سيتم تسعير الصفقة عند 50 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بما يتماشى مع السعر الاسترشادي النهائي في وقت سابق اليوم.

وذكرت الوثيقة أن الإصدار تلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار من بينها 243.8 مليون دولار من مرتبي الإصدار والأطراف ذوي الصلة.