مشتريات الأجانب تحول بورصة مصر للصعود والسعودية ترتفع

1235 جمت - - ساعدت مشتريات الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي ومشتريات العرب على بعض الأسهم القيادية بورصة مصر في الصعود خلال معاملات اليوم الخميس نهاية الاسبوع.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.21 بالمئة ليغلق عند 6089.3نقطة بعد أن كان منخفضا بنحو 0.6 بالمئة حتى منتصف المعاملات وتراجع المؤشر الثانوي 0.27 بالمئة ليغلق عند 352.2 نقطة.

وبلغت قيم التداول 299.561 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على 90 بالمئة من التداولات والمؤسسات على 71 بالمئة.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 2.4 بالمئة وأوراسكوم كونستراكشون 3.6 بالمئة وجلوبال 2.9 بالمئة وإيديتا 9.05 بالمئة.

وشارك في الارتفاع أسهم جهينة ثمانية بالمئة وطلعت مصطفى 0.4 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 1.75 بالمئة. ونزلت أسهم هيرميس واحدا بالمئة.

وفي الرياض صعد مؤشر السوق 0.75 بالمئة ليغلق عند 6216.3 نقطة بدعم من أسهم البتروكيماويات.

وأظهر مسح نشرت نتائجه اليوم ارتفاع نمو أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في فبراير شباط من مستوى قياسي منخفض في يناير كانون الثاني.