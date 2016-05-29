أسهم البتروكيماويات تقود البورصة السعودية للانخفاض صباحا

0722 جمت - قادت أسهم البتروكيماويات أسهم البورصة السعودية صباح اليوم الأحد للهبوط حيث انخفض المؤشر الرئيسي 0.3 في المئة إلى 6463 نقطة.

وهبط مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.9 في المئة كما هبط مؤشر قطاع البنوك 0.1 في المئة.

وتراجعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي مع جني بعض المستثمرين للأرباح من المكاسب التي دفعت الخام لأعلى مستوى له في سبعة أشهر في حين استبد القلق بآخرين من زيادة الانتاج بعد اقتراب الأسعار من 50 دولارا للبرميل.

وانخفضت أسهم سابك 0.6 في المئة وكيمانول 0.7 في المئة وبترورابغ 1.3 في المئة.

كما هبطت أسهم زين 0.4 في المئة وصافولا 1.3 في المئة وجرير 0.4 في المئة ومعادن 1.6 في المئة والبنك الأهلي واحدا في المئة وساب 0.9 في المئة.

وارتفعت أسهم ينساب 0.7 في المئة ومصرف الراجحي وبنك الاستثمار السعودي 0.4 في المئة.