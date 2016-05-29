مصحح-بورصة دبي ترتفع مدعومة بسهم دبي للحدائق والمنتجعات

(لتصحيح كلمة في الفقرة الرابعة)

1000 جمت - ارتفع سهم دبي للحدائق والمنتجعات إلى مستوى قياسي ليدفع مؤشر بورصة الإمارة للصعود لأعلى مستوياته في أسبوعين في تعاملات هادئة.

وقفز سهم الشركة التي استكملت إصدار حقوق بقيمة 1.68 مليار درهم (457.44 مليون دولار) الأسبوع الماضي 4.2 في المئة إلى 1.49 درهم. وشكلت أسهم دبي للحدائق والمنتجعات ثلثي الأسهم التي تم تداولها في السوق لتبلغ مكاسبها 17 في المئة في ثلاث جلسات.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة إلى 3360 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 12 مايو أيار ومتجها صوب تحقيق رابع مكسب على التوالي رغم تجاوز الأسهم الخاسرة لتلك الرابحة بواقع عشرة إلى ثمانية أسهم.

وهبطت أحجام التداول منذ أواخر أبريل نيسان لكن مروان شراب المدير لدى الرؤية لخدمات الاستثمار يقول إن الإتجاه قد يتغير قبيل شهر رمضان الذي يبدأ الاسبوع المقبل.

ويتوقع شراب أن تساهم التكهنات حول الرفع المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاستفتاء في يونيو حزيران حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تقلبات بورصة دبي قبيل رمضان.