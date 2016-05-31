بورصة السعودية تصعد صباحا

0809 جمت - ارتفعت الأسهم السعودية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بدعم من معاودة أسعار النفط العالمية ارتفاعها من جديد خلال معاملات أمس الاثنين.

وصعد المؤشر السعودي 0.56 بالمئة ليصل إلى 6395.8 نقطة.

وكسبت أسهم سابك 1.25 بالمئة وبترورابغ 1.3 بالمئة وكيان 0.8 بالمئة وينساب 4.8 بالمئة وصافولا 1.4 بالمئة وزين 0.7 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط صوب 50 دولارا للبرميل أمس الاثنين لكن حالة الغموض التي تسبق اجتماع منظمة أوبك في وقت لاحق هذا الأسبوع من المتوقع أن تحد من مكاسب الخام.

وارتفعت أسهم الراجحي 1.3 بالمئة بينما تراجعت أسهم بنك الرياض 0.9 بالمئة وسامبا 0.7 بالمئة وموبايلي والمملكة القابضة 0.4 بالمئة.

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