تراجع بورصتي الإمارات في المعاملات المبكرة

0810 جمت - تراجع مؤشر بورصة دبي في التعاملات المبكرة ليفقد 0.7 في المئة ويتجه لانهاء الشهر الجاري على هبوط يتجاوز خمسة في المئة وهو الأول منذ يناير كانون الثاني من العام الجاري.

وفقد سهم دريك آند سكل 0.7 في المئة وأرابتك 1.4 في المئة بينما نزل سهم إعمار العقارية واحدا في المئة.

وفي أبوظبي نزل المؤشر 0.7 في المئة وكان لبنكي أبوظبي التجاري والخليج الأول أكبر إسهام في الخسائر إذ تراجع كل منهما بأكثر من واحد في المئة.

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0809 جمت - ارتفعت الأسهم السعودية في بداية معاملات اليوم الثلاثاء بدعم من معاودة أسعار النفط العالمية ارتفاعها من جديد خلال معاملات أمس الاثنين.

وصعد المؤشر السعودي 0.56 بالمئة ليصل إلى 6395.8 نقطة.