بورصة مصر تصعد بدعم من المشتريات على سهم التجاري الدولي

1235 جمت - ارتفعت الأسهم المصرية خلال معاملات اليوم الثلاثاء وسط عمليات شرائية على الأسهم القيادية وخاصة سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي على المؤشر الرئيسي وسط تداولات متوسطة.

وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.41 بالمئة ليغلق عند 7483.65 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.29 بالمئة ليغلق عند 373.83 نقطة.

وبلغت قيم التداول 1.568 مليار جنيه منها نحو 905 ملايين جنيه من خلال تنفيذ صفقة على سهم إيديتا للصناعات الغذائية.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع. واستحوذ الأجانب على 65.8 بالمئة من المعاملات بفضل صفقة إيديتا فيما استحوذت المؤسسات على نحو 82 بالمئة من المعاملات.

وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.2 بالمئة وهيرميس 2.2 بالمئة والمصرية للاتصالات 3.25 بالمئة وبايونيرز 0.5 بالمئة.

واستقرت أسهم إيديتا عند 17.85 جنيه دون تغيير عن إغلاق أمس الاثنين.

قالت مصادر في سوق المال لرويترز اليوم إن شركة أكتيس للاستثمار الخاص البريطانية باعت سبعة بالمئة من أسهم إيديتا للصناعات الغذائية المصرية في البورصة إلى صناديق استثمار أجنبية مقابل أكثر من 900 مليون جنيه (101.35 مليون دولار).