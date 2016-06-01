مؤشر بورصة دبي يهبط وسوق أبوظبي تصعد
0840 جمت - انخفض مؤشر بورصة دبي 0.4 بالمئة متأثرا بهبوط سهم أكبر بنك مدرج 1.8 بالمئة وهو بنك الإمارات دبي الوطني.
لكن سهم شعاع كابيتال الأكثر تداولا قفز 4.8 بالمئة بعدما ذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن مجموعة أبوظبي المالية والمال كابيتال وأرقام كابيتال من بين المتقدمين بعروض لشراء حصة مجموعة دبي في شعاع البالغة نسبتها 48.4 بالمئة.
وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.7 بالمئة بدعم من ارتفاع أسهم دانة غاز واتصالات أكثر من واحد بالمئة.
وفي قطر صعد المؤشر 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 1.5 بالمئة.
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0755 جمت - تراجعت الأسهم السعودية في بداية معاملات اليوم الأربعاء تحت ضغوط بيعية من قبل المتعاملين على أسهم البتروكيماويات مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.
وخسر المؤشر السعودي 0.1 بالمئة ليصل إلى 6442.9 نقطة. يتبع