مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر

1235 جمت - دفعت مشتريات المتعاملين الأجانب لصعود بورصة مصر خلال معاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع وسط سيولة متوسطة.

وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.60 بالمئة ليغلق عند 7617.88 والمؤشر الثانوي 0.35 بالمئة ليغلق عند 374.31 نقطة.

وبلغت قيم التداول 540.072 مليون جنيه.

ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. واستحوذ المصريون على نحو 77 بالمئة من التداولات والأفراد على نحو 56 بالمئة.

وفي أول يوم لتداوله قفز سهم مستشفيات كليوباترا 6.9 بالمئة ليغلق عند 9.62 جنيه مقابل تسعة جنيهات في الطرح العام الأولي.

وطرحت كليوباترا 34 مليون سهم في الطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية ولذوي الملاءة المالية إضافة إلى ستة ملايين سهم في طرح عام لصغار المستثمرين نهاية مايو أيار.

وكسبت أسهم جلوبال تليكوم 2.7 بالمئة وهيرميس 1.56 بالمئة وسوديك 3.2 بالمئة وبايونيرز 0.6 بالمئة وإعمار مصر 0.8 بالمئة.

ونصحت نعيم المستثمرين في مذكرة بحثية اليوم "بالشراء قرب الدعوم والبيع قرب المقاومات. حد إيقاف الخسائر 7325 نقطة."