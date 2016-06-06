تراجع أسواق الخليج صباحا مع بدء شهر رمضان

0846 جمت - تراجعت سوق دبي 0.4 بالمئة في مستهل تداولات اليوم مع نزول سهم بنك دبي الإسلامي 1.4 بالمئة. ويتعرض سهم البنك لضغوط معظم الوقت منذ بدء تداول إصدار حقوق له في 30 مايو أيار. ويستمر تداول تلك الحقوق حتى 13 يونيو حزيران.

كما هبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 بالمئة متأثرا بنزول سهم بنك الخليج الأول 1.7 بالمئة في حين انخفض مؤشر البورصة القطرية 0.2بالمئة مع تراجع سبعة من بين أنشط عشرة أسهم قليلا.

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0809 جمت - ساد ضعف التداول في بورصة الكويت اليوم الإثنين في أول جلسة في شهر رمضان الذي يتسم التداول فيه عادة بالهدوء.

وبلغت قيمة التداولات 1.9 مليون دينار في أول نصف ساعة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.02 في المئة إلى 5371.7 نقطة في حين بلغ ارتفاع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.2 في المئة إلى 812.9 نقطة.