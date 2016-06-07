هبوط في مؤشرات بورصة الكويت صباحا

0802 جمت - هبطت مؤشرات بورصة الكويت صباح اليوم الثلاثاء وسط تداولات ضعيفة بلغت قيمتها 980 ألف دينار.

وهبط المؤشر الرئيسي 0.02 في المئة ليصل إلى 5382 ومؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.41 في المئة إلى 815.1 نقطة.

وقال مجدي صبري المحلل المالي لرويترز إن هدوء السوق يعكس "طبيعة التداولات الرمضانية المعتادة."

وأضاف أن المتداولين ليست لديهم رغبة في الشراء مبينا أن حركة المؤشرات بالارتفاع والانخفاض لن تكون معبرة عن حال السوق نظرا للضعف الشديد للتداول.

وقال "التداول الخفيف قد يحمل معه الارتفاع أوالانخفاض لكن لا يحمل معه حركة دخول للشراء وبناء مراكز مالية جديدة .. هناك غياب للنشاط."

وهبطت أسهم كيبكو في مستهل الجلسة 1.9 في المئة وأمريكانا 2.9 في المئة وبيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة.