ارتفاعات قوية للأسهم السعودية بعد إعلان خطة التحول الوطني

1215 جمت - صعدت الأسهم السعودية بشكل قوي خلال معاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان تفاصيل خطة التحول الوطني.

وصعد المؤشر السعودي 0.87 بالمئة ليغلق عند 6533.4 نقطة.

والتحول الوطني جزء من مبادرة الإصلاح الطويلة الأجل "رؤية 2030" التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل نيسان وتهدف لإصلاح العديد من جوانب الاقتصاد والمجتمع السعوديين مع تأهب المملكة لمواجهة إنكماش إيرادات النفط والزيادة السكنية.

وكسبت أسهم سابك 0.61 بالمئة وكيان 7.3 بالمئة وبترورابغ 3.5 بالمئة وسبكيم 1.4 بالمئة والمراعي 1.85 بالمئة.

وقفز سهم فواز عبد العزيز الحكير السعودية 9.9 بالمئة بعد أن تلقت الشركة اليوم عرضا من صندوق استثمار يدار من قبل أحد بنوك الاستثمار في دبي لشراء متاجر بلانكو بقيمة 350 مليون ريال (93 مليون دولار).

وتضمنت وثيقة التحول الوطني التي تقع في 110 صفحات مئات المشروعات والأهداف من بينها إجراءات تقشف مهمة. وتهدف الحكومة لخفض حجم الأجور والرواتب العامة إلى 40 في المئة من الميزانية بحلول عام 2020 من 45 في المئة حاليا وخفض دعم المياه والكهرباء بواقع 200 مليار ريال (53 مليار دولار).