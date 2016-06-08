بورصة السعودية تواصل مسارها الصاعد صباحا

0732 جمت - واصلت الأسهم السعودية مسارها الصاعد خلال بداية معاملات اليوم الأربعاء بعد نشر خطة التحول الوطني.

وصعد المؤشر السعودي 0.25 بالمئة ليصل إلى 6549.6 نقطة.

ونشرت الحكومة يوم الاثنين خطة التحول الوطني ومدتها خمس سنوات في إطار مجموعة أوسع من الإصلاحات جرى الإعلان عنها في أبريل نيسان تحت اسم "رؤية السعودية 2030".

وتضع الخطة مجموعة من الأهداف للهيئات الحكومية ومن بينها الإنفاق على مبادرات جديدة في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والتعدين والطاقة المتجددة. وتقدر تكلفة تنفيذ الخطة بحوالي 270 مليار ريال (72 مليار دولار).

وكسبت أسهم الراجحي 0.9 بالمئة وبنك البلاد 0.55 بالمئة وينساب 0.2 بالمئة وبترورابغ 0.4 بالمئة والحكير 3.5 بالمئة والمراعي 0.45 بالمئة.

وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الليلة الماضية إن المملكة ستمول بعض عناصر خطتها الخمسية للإصلاح الاقتصادي من خلال تحقيق وفورات عن طريق رفع الكفاءة وخفض الإنفاق على مشروعات قائمة.

وفي الشهر الماضي قال صندوق النقد الدولي إن خطط الإصلاح السعودية "جريئة بشكل مناسب وواسعة النطاق". وتوقع الصندوق أن يصل العجز في الموازنة السعودية هذا العام إلى 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 16 بالمئة في العام الماضي.

وخسرت أسهم سابك 0.3 بالمئة وموبايلي 0.7 بالمئة ومعادن 0.8 بالمئة واليمامة للصناعات الحديدية 0.5 بالمئة.