جني الأرباح وفشل صفقة بلتون يدفعان بورصة مصر للتراجع صباحا

0915 جمت - أدت عمليات بيع لجني أرباح وفشل صفقة استحواذ بلتون المالية على سي.آي كابيتال إلى هبوط بورصة مصر في بداية معاملات اليوم الأحد.

وخسر المؤشر الرئيسي 1.15 بالمئة ليصل إلى 7667.2 نقطة بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.07 بالمئة إلى 373.4 نقطة.

وبلغت قيم التداول 137.807 مليون جنيه.

ومالت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات المصريين إلى الشراء. واستحوذت معاملات الأفراد على 62 بالمئة.

وهوت أسهم أوراسكوم للاتصالات 5.7 بالمئة والتجاري الدولي 2.3 بالمئة بعد فشل استحواذ بلتون المالية على سي.آي كابيتال.

وقفز سهم بلتون 6.6 بالمئة بعد إعلان الشركة اليوم عن سعيها لإصدار وتحويل جزء من رأسمالها بحد أقصى 33 بالمئة إلى شهادات إيداع دولية.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن "مادام المؤشر الرئيسي أعلى من 7600 نقطة فهو يستهدف الوصول إلى مستوى 8000 نقطة."

وكسبت أسهم هيرميس 1.5 بالمئة بعد الإعلان عن عزمها توزيع 1.08 مليار جنيه على مساهميها من عائد بيع جزء من أسهم بنك الإعتماد اللبناني.